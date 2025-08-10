https://news.day.az/unusual/1773161.html В США на дом упал метеорит - ВИДЕО В США на дом упал метеорит, который оказался старше планеты Земля. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В США на дом упал метеорит, который оказался старше планеты Земля.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Он принадлежит к группе астероидов в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером, которую, как мы теперь полагаем, можно связать с распадом гораздо более крупного астероида около 470 млн лет назад, объяснили планетарные геологи.
Они исследовали фрагменты метеорита весом в 23 г, собранные в пострадавшем доме, и сделал вывод, что этот метеорит образовался около 4,56 млрд лет назад. Это на 20 млн лет старше Земли.
