В США на дом упал метеорит, который оказался старше планеты Земля.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Он принадлежит к группе астероидов в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером, которую, как мы теперь полагаем, можно связать с распадом гораздо более крупного астероида около 470 млн лет назад, объяснили планетарные геологи.

Они исследовали фрагменты метеорита весом в 23 г, собранные в пострадавшем доме, и сделал вывод, что этот метеорит образовался около 4,56 млрд лет назад. Это на 20 млн лет старше Земли.