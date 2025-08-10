https://news.day.az/world/1773148.html Агрессивные протесты нелегалов в Лос-Анджелесе - ВИДЕО У центров содержания отловленных нелегальных мигрантов в американском Лос-Анджелесе немногочисленные, но довольно агрессивные протесты. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Агрессивные протесты нелегалов в Лос-Анджелесе - ВИДЕО
У центров содержания отловленных нелегальных мигрантов в американском Лос-Анджелесе немногочисленные, но довольно агрессивные протесты.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
