В Карабахе проведена просветительская работа по вопросам пожарной безопасности

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжает работу по информированию граждан о правилах пожарной безопасности в стране, в том числе на территориях, освобождённых от оккупации, в рамках своих полномочий.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило МЧС.

Сотрудники Карабахского регионального управления Государственного пожарного надзора при Государственной службе пожарного надзора МЧС провели профилактические беседы с гражданами, проживающими, работающими или находящимися с визитом на освобождённых территориях, по вопросам пожарной безопасности.

В ходе проводимой просветительской работы в городах Шуша и Ханкенди, а также в Агдамском, Джебраильском и Лачинском районах гражданам, проживающим на освобождённых территориях, занятым в строительстве, реконструкции и восстановлении, а также посещающим лесные, открытые и посевные участки с целью отдыха или работы, были подробно разъяснены необходимые правила пожарной безопасности.

МЧС вновь обращается к гражданам с призывом строго соблюдать требования правил пожарной безопасности на освобождённых территориях.