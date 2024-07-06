Транспортировка транскаспийских ресурсов будет способствовать энергобезопасности Европы

Транспортировка транскаспийских ресурсов будет способствовать энергетической безопасности Европы.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в ходе неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в городе Шуша.

"В сфере энергетики решающее значение имеет роль тюркских государств, богатых ресурсами и имеющих важное географическое расположение. Вместе мы успешно реализуем масштабные энергетические и транспортные инфраструктурные проекты, соединяющие Восток и Запад. Проекты, реализованные нами в этой области с Азербайджаном, являются образцовыми. Транспортировка транскаспийских ресурсов, особенно туркменского природного газа, в Турцию и Европу будет способствовать как нашему национальному благосостоянию, так и энергетической безопасности Европы", - сказал он.

Йылмаз выразил удовлетворение созданием энергетического механизма в рамках ОТГ.

"В этом контексте мы поддерживаем развитие совместных проектов. Мы готовы поделиться опытом, особенно по возобновляемым источникам энергии, энергоэффективности и рыночному регулированию", - сказал он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!