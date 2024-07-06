https://news.day.az/officialchronicle/1673122.html Подписана Карабахская декларация неформального саммита Организации тюркских государств - ФОТО
Подписана Карабахская декларация неформального саммита Организации тюркских государств - ФОТО
6 июля в Шуше подписана Карабахская декларация неформального саммита Организации тюркских государств, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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