Азербайджан намерен диверсифицировать традиционный энергетический сектор

На сайте Euronews опубликовано видеоинтервью с вице-президентом государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Афганом Исаевым.

Как сообщает Day.Az, в интервью Euronews Афган Исаев рассказывает о планах и усилиях SOCAR, нацеленных на преобразование компании к 2035 году в диверсифицированного энергетического лидера со сбалансированным портфелем углеводородных проектов и низкоуглеродных направлений деятельности.

По его словам, компания намерена вывести профиль выбросов на уровень мировых лидеров энергетического сектора, подчеркивая тем самым свою приверженность декарбонизации. В настоящее время SOCAR сотрудничает с глобальными стратегическими игроками и уже приступила к реализации значимых проектов, включая разработку 1 ГВт возобновляемых источников энергии (два объекта солнечной генерации и один объект ветрогенерации) и 2 ГВт объектов морской ветроэнергетики, направленных на производство "зеленого" водорода.

Компания планирует принять активное участие в работе 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которую Азербайджан проведет в ноябре этого года, и организовать мероприятия и дискуссии, посвященные борьбе с изменением климата, отметил вице-президент.

Афган Исаев также подчеркнул важность взаимодействия с другими национальными и международными нефтяными компаниями. Он заявил, что благодаря стратегическому партнерство и перспективным проектам SOCAR стремится обеспечить устойчивое будущее для следующих поколений.