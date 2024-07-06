Когда может состояться инаугурация президента Ирана?

Инаугурация избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана может состояться уже в течение недели. Как передает Day.Az, об этом сообщил член Меджлиса Акбар Ранджбарзаде, сообщает Tasnim.

"Несмотря на перерыв в работе, если команда избранного президента готова, то Меджлис может провести церемонию инаугурации уже на этой неделе", - сказал он.

Рабочая неделя по иранскому календарю начинается в субботу.

Член Меджлиса отметил, что приглашение гостей из других государств будет проходить по согласованию с парламентом и правительством.

До этого Масуд Пезешкиан назвал своих оппонентов в электоральном процессе братьями.

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