Расставание в "Нефтчи"

Азербайджанская футбольная команда "Нефтчи" рассталась с Киланом Лебоном.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Контракт с полузащитником был расторгнут по обоюдному согласию.

Отметим, что Лебон, перешедший в "Нефтчи" в январе 2023 года, провел за "черно-белых" 73 официальных матча и забил шесть голов.