https://news.day.az/sport/1722736.html Расставание в "Нефтчи" Азербайджанская футбольная команда "Нефтчи" рассталась с Киланом Лебоном. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба. Контракт с полузащитником был расторгнут по обоюдному согласию.
Расставание в "Нефтчи"
Азербайджанская футбольная команда "Нефтчи" рассталась с Киланом Лебоном.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.
Контракт с полузащитником был расторгнут по обоюдному согласию.
Отметим, что Лебон, перешедший в "Нефтчи" в январе 2023 года, провел за "черно-белых" 73 официальных матча и забил шесть голов.
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