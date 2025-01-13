В то время как бразильский нападающий азербайджанской футбольной команды "Карабах" Олавио Жуниньо некоторое время не мог спать по ночам, думая об испанской "Севилье", которая хотела подписать его, позже появилась весточка из-за океана, с его родины - от одного из самых известных и титулованных клубов на планете, который представил ему предложение в три раза выгоднее. И форвард отправился в бразильский "Фламенго".

İdman.biz решил познакомить своих читателей с клубом "Фламенго", который достиг финальной стадии переговоров по трансферу Жуниньо.

Клуб, куда сегодня отправился Олавио, отметит 17 ноября свое 130-летие. Да, изначально команда была основана как яхт-клуб в 1895 году, а как футбольный клуб начала функционировать только в 1911 году.

Клуб, развивающий множество видов спорта, имеет много олимпийских медалистов, в том числе олимпийскую чемпионку по пляжному волейболу на Олимпиаде 1996 года (Жаклин Силва).

"Фламенго" дебютировал в штате Рио в 1912 году и два года спустя стал чемпионом штата. Команда завоевала этот титул рекордные 37 раз, последний раз в 2021 году.

Леонидас, звезда футбола по прозвищу "Черная жемчужина", защищавший честь клуба с 1936 по 1942 год, отличился блестящей игрой на чемпионате мира 1938 года во Франции.

Команда семь раз выигрывала чемпионат Бразилии, основанный в 1971 году. Три из чемпионств случились в формате чемпионатов Золотого кубка в 1980, 1982 и 1983 годах, а один - в соревновании, проводившемся под названием чемпионат Бразилии (1992). С 2003 года турнир стал называться Серией А, и в эту новую эпоху "Фламенго" трижды побеждал - в 2009, 2019 и 2020 годах.

Золотой век команды пришелся на начало 1980-х годов. В то время в составе команды был Зико, одна из ярчайших звезд мирового футбола. В 1981 году команда выиграла Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок. В Межконтинентальном кубке игроки "Ливерпуля" оказались бессильны против Зико по прозвищу "белый Пеле", который поучаствовал во всех трех безответных голах, забитых в их ворота.

За последние годы "Фламенго" дважды выигрывал Кубок Либертадорес (2019, 2022).

Хотя команда в последние годы два года подряд не входила в число призеров национального чемпионата, в прошлом году она заняла третье место. 61 гол команды забили 22 игрока. Больше всех отличился Педро - 11 раз. Бруно Энрике забил шесть голов, а Хорген Де Арраскаэта - пять.

За свою историю команда подарила мировому футболу немало ярких звезд, помимо Зико. Некоторые из них - воспитанники команды, другие - игроки, выступавшие за команду в течение определенного периода времени. Среди звезд, носивших футболку клуба, были Гарринча, Марио Загалло, Дида, Бебето, Алдаир, Денилсон, Жоржиньо, Зе Роберто, Винисиус Жуниор, Артуро Видаль, Давид Луис, а также Карлос Альберто Торрес, который когда-то был главным тренером. сборной Азербайджана.

Хотя у команды есть свой стадион, главные матчи она проводит на самом великолепном стадионе планеты - "Маракана", где в 1965 году футболист "Нефтчи" Анатолий Банишевский, выступая за сборную СССР, забил гол в ворота сборной Бразилии перед 132 тысячами болельщиков.

Теперь этот стадион ждет голов Жуниньо.