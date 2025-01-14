Мощное землетрясение в Японии

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в понедельник в регионе Кюсю на юго-западе Японии, спровоцировав 20-сантиметровое цунами в префектуре Миядзаки. Об этом сообщило Японское метеорологическое агентство /JMA/.

Как передает Day.Az со ссылкой на Синьхуа, землетрясение произошло в 21:19 по местному времени. В наиболее пострадавших районах интенсивность подземных толчков достигла 5 баллов по японской 7-балльной шкале.

Как сообщили в ведомстве, эпицентр находился в море Хюга-Нада у юго-восточного побережья Кюсю и имел координаты 31,8 градуса северной широты и 131,6 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 30 км.

JMA выпустило предупреждение о цунами для префектур Миядзаки и Коти.

Изначально метеорологическое агентство сообщило о землетрясении магнитудой 6,4, однако позднее скорректировало показатель до 6,9 балла.