https://news.day.az/world/1722880.html Семь компаний из США попали в санкционный список Китая Министерство коммерции КНР добавило семь американских предприятий в список ненадежных организаций за продажу вооружений Тайваню. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Семь компаний из США попали в санкционный список Китая
Министерство коммерции КНР добавило семь американских предприятий в список ненадежных организаций за продажу вооружений Тайваню. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Несмотря на решительный протест Китая, семь американских компаний участвовали в продаже вооружений Тайваню и осуществляли так называемое военное и техническое сотрудничество, нанося серьезный ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития Китая", - говорится в заявлении ведомства.
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