Семь компаний из США попали в санкционный список Китая

Министерство коммерции КНР добавило семь американских предприятий в список ненадежных организаций за продажу вооружений Тайваню. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Несмотря на решительный протест Китая, семь американских компаний участвовали в продаже вооружений Тайваню и осуществляли так называемое военное и техническое сотрудничество, нанося серьезный ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития Китая", - говорится в заявлении ведомства.