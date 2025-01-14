Сейсмологическая ситуация в Азербайджане: что нужно знать

С начала этого года на территории Азербайджана было зафиксировано несколько слабых подземных толчков.

Какова сейчас сейсмологическая ситуация в Азербайджане?

Как сказал Trend генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Академии наук Гурбан Йетирмишли, в Азербайджане каждый день происходят подземные толчки, многие из которых не ощущаются, передает Day.Az.

"Сегодня зарегистрировано около 50 подземных толчков. Но ни один из них не ощущался. Все это естественные процессы. Подземные толчки, зарегистрированные в Азербайджане, являются характерными для сейсмоактивного региона. Нет причин для беспокойства. Сейсмическая активность на территории республики находится на фоновом уровне", - сказал он.