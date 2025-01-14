В России восстановлена работа Интернета

В России восстановлена работа Интернета.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Роскомнадзор.

Напомним, что  большинстве регионов России доступ к интернет-ресурсам был невозможен. Сбои наблюдаются по всей территории России.