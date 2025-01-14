https://news.day.az/world/1722870.html В России восстановлена работа Интернета В России восстановлена работа Интернета. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Роскомнадзор. Напомним, что большинстве регионов России доступ к интернет-ресурсам был невозможен. Сбои наблюдаются по всей территории России.
В России восстановлена работа Интернета
В России восстановлена работа Интернета.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Роскомнадзор.
Напомним, что большинстве регионов России доступ к интернет-ресурсам был невозможен. Сбои наблюдаются по всей территории России.
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