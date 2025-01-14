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Армяне не понимают, что являются орудием в чужих руках - Рафик Сеидзаде на платформе Baku Network - ВИДЕО

Армяне не понимают, что являются орудием в чужих руках. Как передает Day.Az, об этом сказал заслуженный деятель искусств Азербайджана, выдающийся музыковед и педагог, один из основателей современного азербайджанского джаза Рафик Сеидзаде, будучи гостем платформы Baku Network. Представляем вниманию читателей отрывок передачи: