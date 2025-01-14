Армяне не понимают, что являются орудием в чужих руках

Армяне не понимают, что являются орудием в чужих руках.

Как передает Day.Az, об этом сказал заслуженный деятель искусств Азербайджана, выдающийся музыковед и педагог, один из основателей современного азербайджанского джаза Рафик Сеидзаде, будучи гостем платформы Baku Network.

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