https://news.day.az/politics/1722772.html Армяне не понимают, что являются орудием в чужих руках - Рафик Сеидзаде на платформе Baku Network - ВИДЕО Армяне не понимают, что являются орудием в чужих руках. Как передает Day.Az, об этом сказал заслуженный деятель искусств Азербайджана, выдающийся музыковед и педагог, один из основателей современного азербайджанского джаза Рафик Сеидзаде, будучи гостем платформы Baku Network. Представляем вниманию читателей отрывок передачи:
Армяне не понимают, что являются орудием в чужих руках - Рафик Сеидзаде на платформе Baku Network - ВИДЕО
Армяне не понимают, что являются орудием в чужих руках.
Как передает Day.Az, об этом сказал заслуженный деятель искусств Азербайджана, выдающийся музыковед и педагог, один из основателей современного азербайджанского джаза Рафик Сеидзаде, будучи гостем платформы Baku Network.
Представляем вниманию читателей отрывок передачи:
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