Мультикультурализм в Азербайджане – это ценность

На платформе Baku Network вышел новый выпуск аналитической программы "Диалог с Тофиком Аббасовым", передает Day.Az.

Гостем передачи стал заслуженный деятель искусств Азербайджана, выдающийся музыковед и педагог, один из основателей современного азербайджанского джаза Рафик Сеидзаде.

Разговор получился глубоким и проникновенным, охватывающим важные социальные и исторические темы.

По словам Сеидзаде, культура и дружба между народами всегда были неотъемлемой частью жизни в Баку. "Я прожил интернациональную жизнь, - отметил он. - Мультикультурализм в Баку был на высочайшем уровне. Мы создавали общество, где дружили все: грузины, армяне, русские, азербайджанцы. Я всегда чувствовал себя комфортно, будь то в Тбилиси, Москве или Ереване".

Музыковед подчеркнул, что мультикультурализм остается важной ценностью Азербайджана и сегодня. Несмотря на трагические события прошлого, страна продолжает быть открытой для представителей разных национальностей.

"Сегодня в Азербайджане проживает более 35 тысяч армян, - отметил он. - Они живут в Баку, других городах, включая Карабах. Мультикультурализм - это наша ценность, которая постоянно обновляется и обогащается", - подчеркнул он.

В ходе беседы Рафик Сеидзаде рассказал о своем детстве и исторических событиях, которые отразились на его семье. Он упомянул, что его дом хранил следы пуль с 1915 года, а мать пережила армянскую резню в Баку. "Моя мама всегда учила меня уважению к людям, даже несмотря на пережитое. В Армении же детей с раннего возраста воспитывают в духе ненависти к азербайджанцам и туркам," - поделился он.

По мнению музыковеда, искорененяя ненависть в армянском обществе потребует десятилетий воспитательной работы и пересмотра идеологических подходов. "Мир не может существовать на основе вражды. Мы должны строить границы, определять их и жить в мире, сотрудничая, развивая торговлю и культуру. Это - залог нашего общего будущего".

Рафик Сеидзаде также поделился впечатлениями от посещения города Шуша после освобождения от армянской оккупации. "Когда я впервые проехал через Физули в Шушу, увидел разрушенные города и села. Это напоминало пейзаж после нашествия саранчи - города-призраки. Невозможно было смотреть на эти руины. Но сегодня мы возвращаем Шуше жизнь. Она снова станет центром культуры и дружбы".

Музыковед подчеркнул, что азербайджанцы всегда относились к соседним народам с уважением. Он отметил, что причина вражды кроется не в генетике или культуре, а в политике и неправильном воспитании.

"Мы должны стремиться к диалогу, взаимодействию и мирному сосуществованию. Вражда истощает. Только сотрудничество способно создать условия для прогресса," - сказал в заключение Рафик Сеидзаде.