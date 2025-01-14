Баку, в отличие от других, мудро справляется с кризисными ситуациями

Международная кризисная группа исключила Армению и Азербайджан из списка действующих и возможных конфликтов 2025 года не случайно. Есть несколько причин для оптимистической оценки.

Об этом сказала в комментарии Day.Az американский юрист, аналитик и правозащитник Ирина Цукерман.

Во-первых, отметила она, общая риторика между Баку и Ереваном стала менее острой. Во-вторых, избрание республиканцев большинством в Конгрессе и в Белом доме обычно связано с более сильным сдерживанием и меньшим количеством конфликтов. В-третьих, тот факт, что Армения все больше поворачивается к Западу, рассматривается как положительный знак, учитывая тот факт, что российские миротворцы и российско-армянские олигархи рассматривались как одни из главных виновников пограничной напряженности и внутреннего вмешательства. Это, считает Цукерман, привело к менее последовательной позиции Еревана по конфликту.

"Более того, роль Баку в проведении COP29 рассматривается как обнадеживающий знак. Считается, что более интернационально мыслящие страны, активно участвующие в мировой политике и готовые работать с международным сообществом, менее склонны к рискованным и воинственным действиям. Другими словами, это событие, несмотря на разногласия в некоторых кругах, в конечном итоге сняло опасения, поднятые настойчивой пропагандой армянского лобби.

Наконец, то, как Баку справился с ситуацией вокруг крушения азербайджанского пассажирского самолета, убедило экспертов по оценке рисков в способности Азербайджана мудро решать деликатные и острые вопросы даже в тех случаях, когда другая сторона этого не делает", - подчеркнула американский эксперт.

По словам Цукерман, кампании, направленные на утверждение о якобы намерениях Баку развязать кризис или вторгнуться в Армению, также затихли и стали менее приоритетными, отчасти из-за более широкой международной геополитической переориентации.

"Тем не менее, остается много вопросов. Сможет ли Армения освободиться от нежелательного внутреннего и внешнего давления, стоящего на пути конструктивных переговоров, остается открытым вопросом. Однако в целом, на данный момент путь к завершению мирного соглашения кажется открытым, и США, со своей стороны, скорее всего, будут способствовать, а не препятствовать переговорам, и оказывать меньшее давление с целью ускорить подписание соглашений", - сказала Ирина Цукерман.

Лейла Таривердиева