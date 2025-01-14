https://news.day.az/sport/1722727.html "Туран Товуз" договорился с бразильским форвардом Азербайджанский футбольный клуб "Туран Товуз" завершил трансфер еще одного игрока. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, "серые волки" договорились с легионером. Речь идет о бразильце Жо, который первую половину сезона провел в составе "Шавиша", выступающего во второй лиге Португалии.
"Туран Товуз" договорился с бразильским форвардом
Азербайджанский футбольный клуб "Туран Товуз" завершил трансфер еще одного игрока.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, "серые волки" договорились с легионером.
Речь идет о бразильце Жо, который первую половину сезона провел в составе "Шавиша", выступающего во второй лиге Португалии. С нападающим ростом 1,92 планируется подписать контракт сроком на полтора года.
Отметим, что футболист, за свою карьеру выступавший, помимо родины, в Японии и Португалии, в этом сезоне принял участие в шести матчах и забил один гол.
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