"Туран Товуз" договорился с бразильским форвардом

Азербайджанский футбольный клуб "Туран Товуз" завершил трансфер еще одного игрока.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, "серые волки" договорились с легионером.

Речь идет о бразильце Жо, который первую половину сезона провел в составе "Шавиша", выступающего во второй лиге Португалии. С нападающим ростом 1,92 планируется подписать контракт сроком на полтора года.

Отметим, что футболист, за свою карьеру выступавший, помимо родины, в Японии и Португалии, в этом сезоне принял участие в шести матчах и забил один гол.