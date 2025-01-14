Спортивная афиша недели в Баку

Объявлена спортивная афиша недели города Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что с 13 по 19 января в столице пройдут соревнования по различным видам спорта.

Турнир по баскетболу 3х3 среди школьников Сабаильского района, посвященный памяти шехидов 20 Января - 15 января, 10:00 (средняя школа №7);

Турнир по мини-футболу среди учащихся (юношей) средних школ Хазарского района - 16 января, 10:00 (средняя школа № 185);

Турнир по гандболу среди школьников Хатаинского района (юноши) - 16 января, 10:00 (средняя школа № 64);

Турнир по бадминтону среди средних школ Пираллахинского района - 16 января, 11:00 (спортивный центр Пираллахи);

Турнир по волейболу среди команд общеобразовательных школ (девушки 2009-2011 годов рождения), посвященный памяти шехидов 20 января - 16-17 января, 10:00 (средняя школа № 90 Сабунчинского района);

Зимний чемпионат города Баку по легкой атлетике (2010-2011) - 17-18 января, 16:00 (Республиканский Олимпийский Центр).