Россия высоко оценивает развитие отношений с Азербайджаном

Россия высоко оценивает развитие отношений с Азербайджаном.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

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