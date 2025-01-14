https://news.day.az/politics/1722801.html Россия высоко оценивает развитие отношений с Азербайджаном - Лавров Россия высоко оценивает развитие отношений с Азербайджаном. Как сообщает Day.Az, об этом сказал глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году. Новость обновляется
Россия высоко оценивает развитие отношений с Азербайджаном - Лавров
Россия высоко оценивает развитие отношений с Азербайджаном.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
Новость обновляется
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