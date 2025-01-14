https://news.day.az/society/1722843.html В Азербайджане изменен состав ряда окружных избиркомов в связи с муниципальными выборами В состав ряда окружных избирательных комиссий внесены изменения. Об этом было сказано на состоявшемся сегодня заседании Центральной избирательной комиссии Азербайджана, сообщает Day.Az.
В Азербайджане изменен состав ряда окружных избиркомов в связи с муниципальными выборами
В состав ряда окружных избирательных комиссий внесены изменения.
Об этом было сказано на состоявшемся сегодня заседании Центральной избирательной комиссии Азербайджана, сообщает Day.Az.
Согласно информации, внесены изменения в состав избирательных комиссий Агдам-Ходжалинского избирательного округа № 118, Сабирабад-Ширванского избирательного округа № 68, Агджабединского избирательного округа № 86, Джалилабадского сельского избирательного округа № 72.
Решения по этому вопросу были вынесены на голосование и единогласно приняты.
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