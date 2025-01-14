За что таксисты и операторы могут получить штрафы?

Многие пассажиры такси сталкиваются с неприятной ситуацией, когда вместо ожидаемого автомобиля приезжает совсем другой. Это не только создает путаницу, но и является нарушением закона. В последнее время участились случаи, когда водители такси используют номера, зарегистрированные на других лиц.

Как передает Day.Az со ссылкой на İctimai TV, основное требование пассажиров - это оперативное прибытие такси. Однако несоответствие автомобиля, указанного в приложении, приводит к замешательству и задержкам, что особенно важно для тех, кто торопится.

Как отметил эксперт в области транспорта Ясин Мустафаев, за оказание такси-услуг без соответствующей пропускной карты предусмотрены штрафы. Водитель, впервые нарушивший это правило, заплатит штраф в размере 50 манатов, а при повторном нарушении в течение года сумма штрафа возрастет до 80 манатов.

Операторы такси также несут ответственность за привлечение водителей и автомобилей без соответствующих лицензий и подготовки. Штраф для должностных лиц составит 200 манатов, а для юридических - 300 манатов.

Подробнее об этом в сюжете, подготовленном İctimai TV.