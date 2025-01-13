В Кюрдамирском районе вспыхнул автомобиль

В селе Атакишили Кюрдамирского района произошло возгорание автомобиля.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На место происшествия оперативно выехали сотрудники Кюрдамирской районной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Пожар возник в моторном отсеке легкового автомобиля марки Hyundai. Благодаря профессиональным действиям пожарных, огонь удалось быстро потушить, сохранив большую часть транспортного средства.