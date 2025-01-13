https://news.day.az/society/1722522.html В Кюрдамирском районе вспыхнул автомобиль - ВИДЕО В селе Атакишили Кюрдамирского района произошло возгорание автомобиля. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС). На место происшествия оперативно выехали сотрудники Кюрдамирской районной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В Кюрдамирском районе вспыхнул автомобиль - ВИДЕО
В селе Атакишили Кюрдамирского района произошло возгорание автомобиля.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
На место происшествия оперативно выехали сотрудники Кюрдамирской районной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Пожар возник в моторном отсеке легкового автомобиля марки Hyundai. Благодаря профессиональным действиям пожарных, огонь удалось быстро потушить, сохранив большую часть транспортного средства.
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