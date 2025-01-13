Январский Баку в классической музыке

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, сообщает Day.Az.

Под управлением дирижёра Мустафы Мехмандарова Государственный симфонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижёр - заслуженный артист Фуад Ибрагимов) представил классические произведения.

Прозвучали увертюра к опере Моцарта "Свадьба Фигаро", симфония № 1 Гайдна и симфония №3 "Героическая" Бетховена.

Фото - Кямран Багиров.

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