https://news.day.az/culture/1722572.html Январский Баку в классической музыке - ФОТО В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, сообщает Day.Az.
Январский Баку в классической музыке - ФОТО
В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, сообщает Day.Az.
Под управлением дирижёра Мустафы Мехмандарова Государственный симфонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижёр - заслуженный артист Фуад Ибрагимов) представил классические произведения.
Прозвучали увертюра к опере Моцарта "Свадьба Фигаро", симфония № 1 Гайдна и симфония №3 "Героическая" Бетховена.
Фото - Кямран Багиров.
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре