Старый Новый год в Баку отметили концертом эстрадной музыки

Старый Новый год отметили концертом эстрадной музыки, который был проведен Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли и Русским домом в Баку в рамках фестиваля "Русская зима", сообщает Day.Az.

Ведущая и куратор мероприятия, доктор философии по искусствоведению, старший преподаватель БМА Алёна Инякина и заместитель руководителя Русского дома в Баку Дмитрий Егоров пожелали гостям успехов в новом году.

Окунуться в атмосферу зимней музыкальной сказки зрителям помогли любимые многими поколениями хиты прошлого и современности, а также авторские произведения. В концертной программе выступили солисты - Азербайджанского государственного академического музыкального театра Юлия Гейдарова, Азербайджанской государственной хоровой капеллы - Фархад Алекперов и Эльяр Алиев, Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета - Руслан Персан, а также концертмейстер БМА Диляра Керимова, выпускницы БМА Аминат Ахмедова и Наргиз Мамедова, студенты БМА Лейла Балаева, Джахан Тагизаде и Сяма Мустафаева, победительница Джаз-фестиваля 2024 Эльмира Мухаммед, лауреаты международных конкурсов Нихад Сеидли и Джавид Бабаев, юные исполнительницы Анна Юрина и Анна Бюльбюль.

Зрители в зале с удовольствием подпевали под любимые песни, поддерживая артистов бурными аплодисментами.

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