Тренировки чемпионов в Австрии: команда готовится к новым победам

Day.Az со ссылкой на İdman.biz представляет фоторепортаж с тренировок сборной Азербайджана по дзюдо на сборах в Миттерсиле (Австрия).

В подготовительном лагере Европейского Союза дзюдо (EJU) тренируются олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров, Зелим Коцоев и другие наши спортсмены.

Они проводят двухразовые тренировки и спарринги с зарубежными коллегами.