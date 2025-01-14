https://news.day.az/sport/1722872.html Тренировки чемпионов в Австрии: команда готовится к новым победам - ФОТО Day.Az со ссылкой на İdman.biz представляет фоторепортаж с тренировок сборной Азербайджана по дзюдо на сборах в Миттерсиле (Австрия). В подготовительном лагере Европейского Союза дзюдо (EJU) тренируются олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров, Зелим Коцоев и другие наши спортсмены.
Тренировки чемпионов в Австрии: команда готовится к новым победам - ФОТО
Day.Az со ссылкой на İdman.biz представляет фоторепортаж с тренировок сборной Азербайджана по дзюдо на сборах в Миттерсиле (Австрия).
В подготовительном лагере Европейского Союза дзюдо (EJU) тренируются олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров, Зелим Коцоев и другие наши спортсмены.
Они проводят двухразовые тренировки и спарринги с зарубежными коллегами.
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