Над аэродромом в Баварии заметили дроны неизвестного происхождения

Около 10 дронов неизвестного происхождения были замечены в небе над военным аэродромом в Баварии. Об этом сообщает Die Presse, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно материалу издания, следователи рассматривают версию о шпионской деятельности, связанной с ситуацией на Украине. В настоящее время проводится поиск свидетелей, которые могли бы предоставить информацию о возможных причастных к этому делу. Расследование проводится Генеральной прокуратурой Мюнхена совместно с криминальной полицией Баварии.