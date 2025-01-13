https://news.day.az/world/1722639.html Над аэродромом в Баварии заметили дроны неизвестного происхождения Около 10 дронов неизвестного происхождения были замечены в небе над военным аэродромом в Баварии. Об этом сообщает Die Presse, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Согласно материалу издания, следователи рассматривают версию о шпионской деятельности, связанной с ситуацией на Украине.
Над аэродромом в Баварии заметили дроны неизвестного происхождения
Около 10 дронов неизвестного происхождения были замечены в небе над военным аэродромом в Баварии. Об этом сообщает Die Presse, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Согласно материалу издания, следователи рассматривают версию о шпионской деятельности, связанной с ситуацией на Украине. В настоящее время проводится поиск свидетелей, которые могли бы предоставить информацию о возможных причастных к этому делу. Расследование проводится Генеральной прокуратурой Мюнхена совместно с криминальной полицией Баварии.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре