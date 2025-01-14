Как можно устранить заторы на "Украинском круге"?

Изменения в организации движения на кольцевой развязке, известной как "Украинский круг", где недавно завершились строительные работы, вызвали неоднозначные результаты.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на XəzərTV, несмотря на снижение числа дорожно-транспортных происшествий, нововведения привели к значительным пробкам.

На участке были обустроены островки безопасности и установлены новые дорожные знаки.

Однако водители отмечают, что сокращение полос движения вокруг площади усилило заторы в часы пик. Они считают, что проблема может быть решена установкой светофоров. Эксперты в области дорожного движения предлагают оборудовать такие устройства на пересечениях кольцевой развязки с улицами Мухаммеда Хади, Неаполя и Ашуга Алескера.

Представители Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) заявили, что работы на этом участке еще продолжаются.

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