Мы благодарны Азербайджану за поддержку в борьбе с неоколониализмом Франции

Политика Франции по отношению к Африке является открытым проявлением неоколониализма. План Франции заключался в том, чтобы после войны создать такие режимы, которые беспрекословно подчинялись бы колониальной политике официального Парижа. Если взять конкретный пример, то Мали был якобы независимым государством, но в действительности страна как в экономическом, так и политическом плане зависела от Франции. Метрополия поставила своих марионеток и продолжала их поддерживать, чтобы они могли удерживать власть. Происходила наглая эксплуатация природных ресурсов Мали со стороны Франции при помощи ставленников во властные структуры страны.

Об этом в интервью Day.Az сказал малийский политик и общественный деятель, член центрального бюро Высшего совета малийцев зарубежья, депутат Национального переходного совета (парламента) Мали Алиу Тункара.

По его словам, Франция однозначно теряет влияние на африканском континенте.

"В конкретном случае с Мали, Франция встала на сторону джихадистов и это было заранее запланировано. Потому что как только рухнула Ливия, джихадисты разбрелись по Африке, в том числе и в зоне Сахеля. Оказавшись в Мали, они заручились иностранной поддержкой, стали здесь укрепляться и захватили большую часть страны. И это все было сделано для того, чтобы в Мали были вынуждены запросить военную помощь у Франции. Но Париж направил лишь воздушную помощь для своих военных, которые палец о палец не ударили в вопросе защиты Мали от терроризма. Напротив, французские военные оказывали скрытую поддержку сепаратистам. Французский беспредел достиг такого уровня, что войска Мали потеряли возможность пользоваться воздушным пространством своей же страны. Для этого нужно было получать разрешение Франции", - рассказал Тункара.

Как подчеркнул наш собеседник, малийский народ стал свидетелем злодеяний и бесчинств французских неоколонизаторов на родной земле.

"Поэтому неудивительно, что авторитет Франции в Мали стремительно падает. И речь не только о Мали, это касается всех африканских стран, которые стали жертвами французской хищнической политики. Такую нахальную политику невозможно уважать, все что знали французы - это эксплуатация и порабощение. Нас просто не считали за людей. И теперь Франция пожинает горькие плоды своей политики. По той же причине потерпел крах проект Франсафрика, который подразумевал сферу влияния Франции над своими бывшими колониями в Африке", - пояснил малийский парламентарий.

Комментируя поддержку Азербайджана в борьбе с французским неоколониализмом, депутат заявил:

"После проведения Конференции ООН по изменению климата в Африке стали больше знать об Азербайджане. Наши люди всерьез заинтересовались этой страной, стали потреблять больше информации об этом государстве. Мы пришли к выводу, что Азербайджан - быстро развивающаяся страна, которая может быть очень полезна Африке. Тем более у нас с Азербайджаном очень много общего в плане культуры. Подавляющее большинство малийцев, как и азербайджанцев, исповедует ислам. Немалое количество африканских студентов закончили вузы в Азербайджане, некоторые продолжают обучение. Поэтому есть хорошие перспективы для дальнейшего углубления кооперации африканских стран с Азербайджаном.

Одним из ключевых направлений нашего сотрудничества является общий взгляд на варварскую политику Франции. Мы только приветствуем и рады тому, что Азербайджан поддерживает африканские страны в борьбе с французским неоколониализмом, в противодействии бесчеловечной и антигуманной политики Франции. От всего малийского народа хочу сказать огромное спасибо азербайджанскому народу", - заключил Алиу Тункара.

Абдул Керимханов