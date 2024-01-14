Конфликт Азербайджана и Франции - это противостояние нового и старого мирового порядка

Президент Азербайджана целиком и полностью чувствует дух момента. Это деколонизация и борьба с неоколониализмом, которые многие страны бывших колонизаторов продолжают проводить. В частности, Франция - один из величайших нарушителей этого порядка. И мы понимаем, что влияние Франции в бывших африканских колониях огромное. Сейчас оно подвергается пересмотру и даже разрушению. И как раз Президент Ильхам Алиев бьет именно туда, куда нужно.

Об этом в интервью Day.Az сказал эксперт российского совета по международным делам Алексей Наумов.

Как подчеркнул наш собеседник, Азербайджан может рассчитывать на глобальный Юг, о котором говорится довольно часто в последнее время.

"Можно рассчитывать на современное движение против западной гегемонии и колониализма. Поэтому здесь сама история на стороне Президента Азербайджана. И логика событий будет вести к тому, что Франция будет и дальше утрачивать свое влияние на бывшие колонии. Как итог, Франции придется примиряться со своей настоящей значимостью, которая не очень-то и велика", - полагает российский эксперт.

По его словам, именно поэтому официальные лица Франции недовольны происходящими событиями.

"Они хотели бы, чтобы Франция и дальше реализовывала свои неоколониальные амбиции. Естественно, когда они видят, что Президент Азербайджана их разоблачает, они начинают ему противодействовать. То они прикрываются армянами, то Карабахом, то изобретают какие-то обвинения, с каждым разом все более изощренные. Поэтому это противостояние нового мирового порядка, который идет на смену, и старого, который не хочет уходить со своего пьедестала. Но история подсказывает, что французское противостояние долго не продлится", - считает он.

Что касается милитаризации Армении, продолжил наш собеседник, Франция хотела бы обойтись минимальными возможными усилиями, просто поиграть своими французскими мускулами, зарядить мушкет и выстрелить в воздух.

"Это скорее акт устрашения. Но я не думаю, что столкнувшись с решительным противодействием Азербайджана, Франция пойдет дальше. Нет, она скорее отступит. Франция не может себе позволить сейчас разжигать войну. Она играет мускулами, надеясь что увидев мощного французского "петуха", глобальный Юг и новый мировой порядок отступят. Но это не так. Так что логика процесса диктует ослабление старых неоколониальных держав и Франция здесь находится в разряде скорых проигравших", - подытожил Алексей Наумов.

Напомним, что 10 января Президент Ильхам Алиев в интервью местным телевизионным каналам заявил, что Азербайджан будет способствовать разоблачению французского неоколониализма и способствовать процессу освобождения французских колоний от французского колониального ига.

Абдул Керимханов