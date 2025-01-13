Азербайджан и еще 40 стран на "Большом шлеме" в Париже

Продолжает расти количество команд-участниц первого турнира года в мировом дзюдо - "Большой шлем" в Париже.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на данный момент на соревновании в столице Франции, которое пройдет 1-2 февраля, намерены выступить спортсмены из 41-й страны. Команда Азербайджана на данный момент заявила троих спортсменов: Мехти Аббасова (81 кг), Шамиля Тунджая (90 кг) и Ачелью Топрак (57 кг).

В Париже также поборются дзюдоисты из Канады, Южная Корея, Нидерландов, Монголии, Италии, Португалии, США и многих других стран.

На данный момент у корейцев будет второй по количеству состав - 24 участника.

Французы заявили 55 дзюдоистов на домашний турнир.

А третий по составу Туркменистан - 22 спортсмена.