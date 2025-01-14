https://news.day.az/politics/1722767.html Беларусь назначила нового посла в Азербайджан Беларусь назначила нового посла в Азербайджан. Как передает Day.Az со ссылкой на БелТА, распоряжение об этом подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Должность поручена Дмитрия Пиневичу. Ранее мы сообщали, что назначен новый посол Турции в Азербайджане.
Беларусь назначила нового посла в Азербайджан
Беларусь назначила нового посла в Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на БелТА, распоряжение об этом подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.
Должность поручена Дмитрия Пиневичу.
Ранее мы сообщали, что назначен новый посол Турции в Азербайджане.
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