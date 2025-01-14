Беларусь назначила нового посла в Азербайджан

Беларусь назначила нового посла в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на БелТА, распоряжение об этом подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Должность поручена Дмитрия Пиневичу.

Ранее мы сообщали, что назначен новый посол Турции в Азербайджане.