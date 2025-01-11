https://news.day.az/politics/1722048.html

Назначен новый посол Турции в Азербайджане

По решению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Бирол Акгюн назначен чрезвычайным и полномочным послом Турции в Азербайджане. Как сообщает Day.Az, решение главы государства было опубликовано в "Официальной газете". До этого Бирол Акгюн был председателем Турецкого образовательного фонда.