https://news.day.az/politics/1722048.html Назначен новый посол Турции в Азербайджане По решению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Бирол Акгюн назначен чрезвычайным и полномочным послом Турции в Азербайджане. Как сообщает Day.Az, решение главы государства было опубликовано в "Официальной газете". До этого Бирол Акгюн был председателем Турецкого образовательного фонда.
Назначен новый посол Турции в Азербайджане
По решению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Бирол Акгюн назначен чрезвычайным и полномочным послом Турции в Азербайджане.
Как сообщает Day.Az, решение главы государства было опубликовано в "Официальной газете".
До этого Бирол Акгюн был председателем Турецкого образовательного фонда.
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