Назначен новый посол Турции в Азербайджане

По решению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Бирол Акгюн назначен чрезвычайным и полномочным послом Турции в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az, решение главы государства было опубликовано в "Официальной газете".

До этого Бирол Акгюн был председателем Турецкого образовательного фонда.