Китайская авиакомпания приостановила рейсы из Москвы в Пекин

Китайская авиакомпания China Southern с 20 января по 30 марта, до конца действия зимнего расписания, приостановила прямые рейсы по маршруту Москва - Пекин.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Там уточнили, что рейс под номером CZ342 должен выполняться ежедневно. Однако бронирование на последний такой рейс на сайте перевозчика доступно 19 января, а затем билеты появляются 30 марта. При этом рейсы между российской и китайской столицами с пересадкой в Гуанчжоу остаются доступными. Также можно купить билеты на маршруты Шэньчжень - Москва и Владивосток - Янцзи.

В АТОР отметили, что по маршруту Москва - Пекин рейсы выполняют четыре авиакомпании: кроме China Southern это "Аэрофлот", China Eastern и Hainan Airlines. Однако на большинство рейсов нет билетов на даты, совпадающие с празднованием китайского Нового года (29 января). По оценкам АТОР, учитывая вместимость самолетов и регулярность рейсов (три-четыре ежедневно), отмена полетов China Southern может затронуть 15-17 тыс. человек. Речь идет обо всех пассажирах, не только россиянах и не только туристах, уточнили в ассоциации.

Представители турбизнеса отметили, что в основном сложности возникают с теми путешественниками, кто собирался через Пекин лететь в третьи страны. В одной из компаний сообщили АТОР, что сейчас речь идет о "нескольких десятках" организованных туристов, но их число будет увеличиваться, поскольку "процесс отмен только начался".

Причины отмены пока неизвестны: один из туроператоров утверждает, что авиакомпания "игнорирует запросы" на эту тему. Эксперты не исключают, что приостановка рейсов может быть связана с внутренними проблемами перевозчика и пересмотром маршрутной сети на фоне массовых поездок граждан Китая в период китайского Нового года.