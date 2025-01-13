В Баку началась подготовка к годовщине трагедии 20 Января

На Аллее шехидов в Баку начались подготовительные работы к 35-ой годовщине трагедии 20 Января.

Об этом в понедельник Day.Az сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку.

Отмечается, что эта территория находится под постоянным контролем Исполнительной власти города Баку.

"Традиционно на территории Аллеи готовятся специальные композиции из гвоздик разного цвета. К этим работам привлечены опытные специалисты, ландшафтные дизайнеры.

Органами Исполнительной власти города Баку на Аллее шехидов проводится масштабная уборка и благоустройство, заменяются поврежденные плиты, обновляется газонное покрытие, высаживаются новые цветы и кустарники, красятся фонарные столбы, моются тротуары и вся территория, проводятся профилактические работы на обоих факелах Аллеи.

Подготовительные работы планируется завершить до 19 января", - говорится в сообщении пресс-службы.