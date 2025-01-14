Космическое зрелище: три больших парада планет в 2025 году

В январе, феврале и августе 2025 года в небе будет наблюдаться "Большой парад планет".

Как сообщили АПА на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского Государственного университета, в этом году парад планет будет состоять из шести "светил", его можно увидеть в конце января 2025 года. Лучше всего за ними будет удобно наблюдать 21 января. В эту дату в небе будут видны Марс, Юпитер, Уран, Венера, Нептун и Сатурн - причем из большинства точек Земли, передает Day.Az.

Выравнивание планет не ограничивается только одним днем, поэтому наблюдения можно будет проводить за несколько дней до или после этой даты. 28 февраля 2025 года - ближайшая дата, когда все семь планет окажутся по одну сторону от Солнца. К шести уже упомянутым объектам (Сатурн, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс) присоединится Меркурий.

11 августа 2025 года состоится большое утреннее выравнивание - астрономическое явление, когда несколько планет выстраиваются в ряд на небе и становятся видимыми рано утром, перед восходом солнца. В это время небо еще темное, а планеты светят достаточно ярко, чтобы их можно было увидеть. В этом явлении примут участие шесть планет: Меркурий, Венера, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн.