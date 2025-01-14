Совет ЕС одобрил приглашение Швейцарии в "военный Шенген"

Евросоюз официально одобрил приглашение Швейцарии в программу "военного Шенгена", направленную на быструю переброску войск по всей территории Европы без задержек на границах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, решение об этом принял Совет ЕС.

"Совет ЕС утвердил решение, подтверждающее, что участие Швейцарии в проекте "военной мобильности" в рамках программы Постоянного структурированного оборонного партнерства (PESCO) отвечает условиям программы и принесет существенную добавочную стоимость", - говорится в документе. Это решение позволит пригласить Швейцарию в проект, заявку на вступление в который она подала в сентябре 2024 года.

Проект "военной мобильности", известный также под названием "военного Шенгена", является стержнем программы PESCO. Он направлен на максимальное упрощение и стандартизацию процедур по переброске войск НАТО по территории Европы. Проект начал разрабатываться ЕС и НАТО в 2018 году.