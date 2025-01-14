В Баку изъяли крупный объем наркотиков и оружия

Сотрудники Наримановского РУП провели операцию в одноименном районе Баку, в ходе которой обнаружено 11 кг наркотических средств и 9 единиц огнестрельного оружия.

Об этом Day.Az сообщили Министерстве внутренних дел.

В результате были задержаны 40-летний Даниал Алиев, 35-летний Низами Байрамов, его знакомый 34-летний Ниджат Ализаде, 37-летний Джалил Исмаилов и еще 7 человек, причастных к незаконному обороту наркотиков. У них было обнаружено и изъято в общей сложности 11 кг наркотических средств и 100 психотропных таблеток.

Кроме того, у Низами Байрамова, Ниджата Ализаде и Джалила Исмаилова были обнаружены автомат "АКМ", пистолет "Макарова", 8 патронов и магазин к ним. Они планировали приобрести наркотики через граждан Ирана, личности которых устанавливаются следствием, организовать их сбыт, разместив по разным адресам в Баку.

По фактам в Наримановском РУП проводятся следственные действия.

Также в ходе профилактических мероприятий, проведенных в Наримановском районе, обнаружен 1 автомат Калашникова, а также в полицию добровольно сданы 6 хранящихся у граждан ружей.

Ранее мы сообщали, сколько случаев незаконного оборота наркотиков выявили в Азербайджане в 2024 году.