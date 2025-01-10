Сколько случаев незаконного оборота наркотиков выявили в Азербайджане в 2024 году?

В результате принятых таможенными органами мер в минувшем году было выявлено 96 фактов незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. По данным фактам было изъято из незаконного оборота в целом 379 килограммов 127 граммов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Как сообщили Day.Az в Государственном таможенном комитете Азербайджана, 314 килограммов 989 граммов обнаруженных наркотиков составила марихуана, 28 килограммов 755 граммов - гашиш, 25 килограммов 570 граммов - героин, 6 килограммов 214 граммов - опиум, 583,491 граммa - метадон, 2 килограмма 667 граммов - метамфетамин, 330 граммов - марганцовка, 6,55 грамма - золпидем, 5,98 грамма - клобазам и другие вещества.

В течение 2024 года соответствующие меры были приняты в отношении 96 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

98,3 проц. (372 килограмма 768 граммов) наркотиков, изъятых из незаконного оборота, были обнаружены при прохождении от южных границ на территорию Азербайджана. В 2024 году 90,2 проц. (342 килограмма 267 граммов) изъятых из незаконного оборота наркотиков было обнаружено при попытке транзита через территорию Азербайджана.