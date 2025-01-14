Китай может продать американские активы TikTok Маску

Китайские чиновники рассматривают вариант, при котором управление операциями социальной сети TikTok в США будет передано Илону Маску.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили источники агентства Bloomberg.

По их словам, приоритетным для Пекина представляется сценарий, при котором TikTok останется в собственности материнской компании ByteDance. Вместе с тем, по мере приближения крайнего срока продажи социальной платформы, китайские чиновники начали обсуждать планы действий, один из которых подразумевает продажу американских операций компании Маску.

Китайская компания ByteDance должна либо продать соцсеть, либо прекратить ее деятельность на территории США до 19 января. Действующий глава государства Джо Байден подписал в 2024 году принятый Конгрессом закон с соответствующими положениями.