Членство Армении в ЕС несовместимо с участием в ЕАЭС

Стремление Армении получить членство в Евросоюзе (ЕС) несовместимо с участием в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Потому что это две разные зоны свободной торговли, две разные системы снижения или отказа от пошлин и тарифов, они не совпадают", - рассказал Лавров.

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