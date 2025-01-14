https://news.day.az/world/1722787.html Членство Армении в ЕС несовместимо с участием в ЕАЭС - Лавров Стремление Армении получить членство в Евросоюзе (ЕС) несовместимо с участием в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции.
Членство Армении в ЕС несовместимо с участием в ЕАЭС - Лавров
Стремление Армении получить членство в Евросоюзе (ЕС) несовместимо с участием в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции.
"Потому что это две разные зоны свободной торговли, две разные системы снижения или отказа от пошлин и тарифов, они не совпадают", - рассказал Лавров.
Ранее мы сообщали, что Песков обвинил США в дестабилизации Кавказа.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре