https://news.day.az/politics/1722781.html Песков обвинил США в дестабилизации Кавказа США играют дестабилизирующую роль на Южном Кавказе и пытаются затягивать в свой кильватер новые страны. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение журналистам высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение Армении подписать договор о стратегическом партнерстве с США.
Песков обвинил США в дестабилизации Кавказа
США играют дестабилизирующую роль на Южном Кавказе и пытаются затягивать в свой кильватер новые страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение журналистам высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение Армении подписать договор о стратегическом партнерстве с США.
"Соединенные Штаты особо стабилизирующую роль на Южном Кавказе никогда не играли, можно даже сказать наоборот. Как раз в контексте этих действий наоборот Соединенные Штаты, конечно, пытаются всячески затягивать в свой кильватер новые и новые страны", - сказал представитель Кремля.
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