Великобритания и Ирак подпишут соглашения о стратегическом партнерстве и безопасности

Великобритания и Ирак подпишут двусторонние соглашения о стратегическом партнерстве и безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом по прибытии в Лондон сообщил Reuters премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани.

В ходе визита в Соединенное Королевство глава правительства Ирака встретится с королем Карлом III и своим британским коллегой Киром Стармером. Темами переговоров должна стать обстановка на Ближнем Востоке, проекты по восстановлению инфраструктуры и энергетической отрасли Ирака, а также расширение торговых отношений между странами.

В авторской статье, ранее опубликованной газетой The Sunday Telegraph, ас-Судани написал, что Багдад стремится к укреплению стратегического партнерства с Лондоном на фоне "беспрецедентных и обостряющихся событий на Ближнем Востоке, которые не только угрожают региону, но и создают риск более масштабных конфликтов".