Встретятся ли Путин и Трамп?

Предметной подготовки к переговорам президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом пока не ведется. Разные страны лишь гипотетически предлагают организовать у себя контакты, пояснил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Многие страны предлагают свои услуги как страны, где гипотетически можно провести контакты. Но пока об этом говорить преждевременно. Пока никакой предметной подготовки нет. Есть декларированное понимание и политическая воля к тому, что такие контакты были бы необходимы и целесообразны", - сказал он, комментируя заявления разных стран о готовности принять у себя переговоры, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Песков добавил, что более конкретно об этом можно будет говорить после того, как поменяется администрация в Вашингтоне. Инаугурация Трампа назначена на 20 января.