США направляют в Армению спецгруппу погранбезопасности

На следующей неделе США направят в Армению специальную группу пограничной безопасности для проведения совместных работ по обеспечению безопасности границы.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном.

"Мы усилим соответствующую работу в этом направлении", - подчеркнул Блинкен.