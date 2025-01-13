Участники Олимпиады в Париже вернули более ста бракованных медалей

Участники Олимпийских игр 2024 года в Париже вернули более ста бракованных медалей. Об этом сообщает Lettre, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источника, Парижский монетный двор уволил трех директоров по производству и качеству наград. Отмечается, что порча медалей может быть связана с проблемой дефектного лака и несоблюдением ряда других правил производства.