Французские пловцы пожаловались на сильный износ бронзовых медалей, завоеванных ими на Олимпийских играх 2024 года в Париже, спустя всего полгода после их получения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, фотографии испортившихся наград они опубликовали в соцсетях.

Первоначально, как сообщает телеканал LCI, фотографии своей медали разместил в разделе автоматически удаляющихся историй соцсети Instagram пловец Клеман Секки. По его словам, в нынешнем состоянии с облезающим бронзовым напылением она больше похожа на изделие из крокодиловой кожи.

Когда же другой пользователь эти фотографии разместил в соцсети X, на публикацию отреагировал другой пловец, Йоан Днойе Бруар, который также пожаловался на плачевное состояние своей медали. "Париж-1924", - написал он в сопровождение к двум фотографиям, на которых, помимо облетевшего бронзового напыления, заметна и деградация стального фрагмента в центре, который, по словам создателей, сделан из демонтированных с Эйфелевой башни конструкций.

Это уже не первая жалоба на качество олимпийских наград, изготовленных парижским монетным двором для состоявшихся во Франции летом 2024 года Игр. Так, еще до завершения соревнований в августе американский скейтбордист Найджа Хьюстон, занявший третье место в соревнованиях по скейтборду в дисциплине "спринт", пожаловался в соцсетях на то, что завоеванная им бронзовая медаль спустя несколько дней после вручения "выглядит так, будто прошла войну". На опубликованных им снимках заметны покрывающие одну из сторон медали серые пятна, а также сколы и царапины на обратной стороне. По его словам, состояние медали значительно ухудшилось после того, как он немного походил с ней на шее сам, а затем дал ее поносить своим друзьям на выходных.

Оргкомитет Олимпийских игр после жалобы Хьюстона пообещал заменить медали всем спортсменам, которые пожалуются на повреждение или плохое качество их изготовления. Также в оргкомитете заявили о намерении выяснить обстоятельства, при которых его медаль получила повреждения.

Отметим, что бронза - это материал, который требует особого ухода, так как со временем она подвержена окислению. Этот процесс является естественным для бронзы, и без должного внимания материал может потерять свой первоначальный блеск и покрыться налётом. Чтобы сохранить её внешний вид, необходимо регулярно очищать и защищать поверхность от воздействия влаги и воздуха.

Очевидно, французским спортсменам наплевать на состояние завоёванных медалей, в результате чего они стали такими же грязными, как и Сена, вызывавшее только отвращение и разочарование. Одним словом, на Олимпиаде в Париже, которая запомнилась многим неприятными моментами, кажется, был показан весь спектр ужаса, который только можно было придумать. Как видим, он. Продолжаются до сих пор.