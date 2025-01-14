https://news.day.az/politics/1722804.html Лавров о расследовании крушения самолета AZAL Лавров поблагодарил Баку за поддержку участия России в расследовании крушения самолета AZAL
Лавров о расследовании крушения самолета AZAL
Москва высоко оценивает поддержку со стороны Баку участия России в расследовании крушения самолета AZAL.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
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