https://news.day.az/officialchronicle/1722865.html Президент Австрии выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву Федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям", в результате которого погибли 38 человек. Новость обновляется
Президент Австрии выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву
Федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям", в результате которого погибли 38 человек.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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