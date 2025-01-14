Президент Австрии выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

Федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям", в результате которого погибли 38 человек.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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