Назначен новый руководитель "ЛУКОЙЛ"

Совет директоров "ЛУКОЙЛ" принял решение прекратить полномочия главного исполнительного директора Вадима Воробьева.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении компании.

Другим решением совета директоров новым главой компании назначен Сергей Кочкуров.

Отметим, что Воробьев возглавлял "ЛУКОЙЛ" с конца мая 2022 года. На прошлой неделе он был включен в санкционный список министерства финансов США.

 