https://news.day.az/world/1722833.html Назначен новый руководитель "ЛУКОЙЛ" Совет директоров "ЛУКОЙЛ" принял решение прекратить полномочия главного исполнительного директора Вадима Воробьева. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении компании. Другим решением совета директоров новым главой компании назначен Сергей Кочкуров. Отметим, что Воробьев возглавлял "ЛУКОЙЛ" с конца мая 2022 года.
Назначен новый руководитель "ЛУКОЙЛ"
Совет директоров "ЛУКОЙЛ" принял решение прекратить полномочия главного исполнительного директора Вадима Воробьева.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении компании.
Другим решением совета директоров новым главой компании назначен Сергей Кочкуров.
Отметим, что Воробьев возглавлял "ЛУКОЙЛ" с конца мая 2022 года. На прошлой неделе он был включен в санкционный список министерства финансов США.
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