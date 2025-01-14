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Китай запустил в космос множество спутников с плавучей платформы - ВИДЕО

Китай запустил в космос множество спутников с плавучей платформы. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Китай успешно вывел на орбиту 10 небольших спутников с помощью плавучей платформы, расположенной в Желтом море. Запуск является частью стратегии по расширению возможностей космических запусков с воды.