Китай запустил в космос множество спутников с плавучей платформы

Китай запустил в космос множество спутников с плавучей платформы.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Китай успешно вывел на орбиту 10 небольших спутников с помощью плавучей платформы, расположенной в Желтом море. Запуск является частью стратегии по расширению возможностей космических запусков с воды.