https://news.day.az/hitech/1722661.html Китай запустил в космос множество спутников с плавучей платформы - ВИДЕО Китай запустил в космос множество спутников с плавучей платформы. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Китай успешно вывел на орбиту 10 небольших спутников с помощью плавучей платформы, расположенной в Желтом море. Запуск является частью стратегии по расширению возможностей космических запусков с воды.
Китай запустил в космос множество спутников с плавучей платформы - ВИДЕО
Китай запустил в космос множество спутников с плавучей платформы.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Китай успешно вывел на орбиту 10 небольших спутников с помощью плавучей платформы, расположенной в Желтом море. Запуск является частью стратегии по расширению возможностей космических запусков с воды.
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